В Подмосковье врачи помогли родить двойню при преэклампсии

В Видновском перинатальном центре на 32-й неделе беременности врачи досрочно приняли роды у пациентки с двойней и преэклампсией. После лечения и кесарева сечения на свет появились две девочки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Подмосковья поступила в Видновский перинатальный центр на 32-й неделе беременности. У нее был отягощенный акушерско-гинекологический анамнез — трубный фактор бесплодия в течение семи лет. Кроме того, беременность осложнилась преэклампсией — стойким повышением артериального давления.

Из-за ухудшения состояния пациентки медики приняли решение о досрочном родоразрешении. Сначала женщине провели магнезиальную терапию и внутриутробную профилактику респираторного дистресс-синдрома плодов для лучшего раскрытия легких.

«После этих важных шагов мы выполнили кесарево сечение, которое прошло без технических сложностей и с минимальной кровопотерей. Дети родились в целых плодных пузырях — как говорится, в рубашке», — рассказала акушер-гинеколог Диана Наврузова.

На свет появились две девочки весом 1,7 и 1,81 килограмма. Для женщины это были вторые роды, благодаря которым она стала многодетной матерью.

Новорожденных сразу перевели под наблюдение анестезиологов-реаниматологов отделения интенсивной терапии. После того как сестры набрали вес и окрепли, их вместе с матерью выписали домой.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.