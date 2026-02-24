В Подмосковье врачи объяснили, как поддержать детский иммунитет

Неделя поддержания и укрепления иммунитета проходит в России с 23 февраля по 1 марта ко Всемирному дню иммунитета. В Подмосковье специалисты НИКИ детства рассказали о формировании иммунной системы у детей и правилах ее поддержки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Иммунная система ребенка — сложный многоуровневый механизм защиты от вирусов, бактерий и аллергенов. В отличие от взрослых, детский иммунитет находится в стадии формирования. Во время так называемого иммуногенеза организм вырабатывает антитела при каждом контакте с новыми антигенами. Поэтому в дошкольном и младшем школьном возрасте частые респираторные инфекции считаются физиологической нормой.

Врачи подчеркивают, что главная задача — правильно поддерживать естественные защитные силы организма. Бесконтрольный прием антибиотиков и излишняя стерильность могут нарушить формирование иммунного ответа. Опасными сигналами специалисты называют затяжные инфекции, осложнения после простуд и выраженные аллергические реакции. В таких случаях необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

«Необходимо не просто купировать симптомы болезни, а выявить индивидуальные особенности реагирования организма маленького пациента и разработать персонализированную стратегию укрепления здоровья», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Отдельное внимание медики уделяют вакцинации. Назначение прививок, выбор препарата и схемы введения проводит только врач-педиатр или иммунолог. Подробнее о детской вакцинации можно узнать по ссылке: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/library/vaktsinatsiya__privivat_ili_ne_privivat_rebenka.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.