В Подмосковье врачи МОНИКИ удалили два рака за одну операцию

Врачи МОНИКИ имени Владимирского провели робот-ассистированную операцию пожилой пациентке с двумя злокачественными опухолями мочевыделительной системы. Хирурги за один наркоз удалили новообразования почки и мочеточника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медучреждение поступила женщина с синхронными злокачественными новообразованиями. Обследование выявило уротелиальную карциному левого мочеточника протяженностью 4 см с прорастанием в устье и дистальные отделы, а также опухоль правой почки размером 4,5 × 4,5 × 5 см.

Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями и многолетним хирургическим анамнезом, из-за которого в области таза образовались множественные спайки. Кроме того, у пациентки диагностировали атеросклеротический кардиосклероз и стеноз внутренней сонной артерии до 80%, что повышает риск ишемического инсульта. Врачи провели консилиум и решили сначала выполнить урологический этап, а затем направить женщину к сосудистым хирургам.

«Мы выполнили робот-ассистированную симультанную операцию. В рамках одного наркоза удалили опухоль правой почки, затем провели резекцию мочевого пузыря и нижней трети левого мочеточника. Операция длилась шесть часов и прошла успешно», — пояснил заведующий отделением урологии МОНИКИ Элвин Мамедов.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Ей рекомендовано наблюдение у онколога по месту жительства и плановое лечение у сосудистого хирурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.