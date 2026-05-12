В Подмосковье врачи МОДКТОБ спасли подростка с эпифизеолизом
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы провели эндопротезирование подростку с редким заболеванием тазобедренного сустава. У пациента диагностировали юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Родители обратились в МОДКТОБ с сыном, который жаловался на боли в тазобедренном суставе. После обследования специалисты выявили юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости — редкое заболевание, чаще встречающееся у детей 10–16 лет в период активного роста. При этой патологии верхняя часть бедренной кости постепенно «соскальзывает» с ее шейки.
Заболевание требует своевременного лечения. Без медицинской помощи возможны деформация сустава, укорочение конечности, нарушение походки, развитие тяжелого артроза в молодом возрасте и потеря подвижности.
«Мы выполнили эндопротезирование: удалили разрушенную головку бедренной кости и поврежденную часть вертлужной впадины — чашки сустава, и установили протез. Современные эндопротезы имитируют естественную анатомию сустава и выдерживают большие нагрузки, что позволяет ребенку вернуться к активной жизни. Однако в детском возрасте эндопротезирование применяется только в крайних случаях, когда другие варианты невозможны», — сообщил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
После операции мальчик быстро пошел на поправку и был выписан домой. Реабилитацию начали еще в стационаре, впереди его ждет длительный восстановительный период.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.
«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.