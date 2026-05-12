В Подмосковье врачи МОДКТОБ спасли подростка с эпифизеолизом

Родители обратились в МОДКТОБ с сыном, который жаловался на боли в тазобедренном суставе. После обследования специалисты выявили юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости — редкое заболевание, чаще встречающееся у детей 10–16 лет в период активного роста. При этой патологии верхняя часть бедренной кости постепенно «соскальзывает» с ее шейки.

Заболевание требует своевременного лечения. Без медицинской помощи возможны деформация сустава, укорочение конечности, нарушение походки, развитие тяжелого артроза в молодом возрасте и потеря подвижности.

«Мы выполнили эндопротезирование: удалили разрушенную головку бедренной кости и поврежденную часть вертлужной впадины — чашки сустава, и установили протез. Современные эндопротезы имитируют естественную анатомию сустава и выдерживают большие нагрузки, что позволяет ребенку вернуться к активной жизни. Однако в детском возрасте эндопротезирование применяется только в крайних случаях, когда другие варианты невозможны», — сообщил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

После операции мальчик быстро пошел на поправку и был выписан домой. Реабилитацию начали еще в стационаре, впереди его ждет длительный восстановительный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.