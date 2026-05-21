В Подмосковье врач НИКИ детства рассказал, как выбрать очки ребенку

Рекомендации по выбору очков для детей дали специалисты НИКИ детства в Подмосковье. Родителям напомнили о необходимости полного офтальмологического обследования и правильного подбора оправы и линз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подбор детских очков требует не только учета диоптрий, но и комплексной диагностики у врача-офтальмолога. Специалист определяет оптическую силу линз, межзрачковое расстояние и необходимость коррекции при астигматизме или косоглазии. Покупка готовых очков без обследования может привести к головным болям, быстрой утомляемости и ухудшению зрения.

«Детские очки должны подбираться индивидуально с учетом анатомии лица ребенка. Переносица у детей более плоская и низкая, чем у взрослых. Если оправа выбрана неправильно, очки будут сползать, ребенок начнет смотреть поверх линз, и лечебного эффекта не будет. Правильные очки должны сидеть плотно, но не сдавливать виски», — отметила врач-офтальмолог НИКИ детства Перасковья Дмитриева.

Для детей до трех лет подходят мягкие гипоаллергенные силиконовые оправы без металлических элементов и винтов. Они гибкие, безопасные и фиксируются специальной резинкой. Детям дошкольного и школьного возраста рекомендуются легкие пластиковые или титановые оправы с пружинными шарнирами, которые защищают их от поломок.

До 12 лет не стоит использовать линзы из минерального стекла — они тяжелые и могут разбиться при падении. Более безопасный вариант — поликарбонатные или высокоиндексные пластиковые линзы: они легче, прочнее и защищают от ультрафиолета. Специалисты также советуют избегать тяжелых оправ и дешевых материалов, способных вызвать аллергию, а цвет и форму очков выбирать вместе с ребенком.

