В Подмосковье в НИКИ детства выбрали лучшую медсестру

В НИКИ детства в Подмосковье прошел конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестер. Участницы продемонстрировали знания, практические навыки и умение работать с детьми, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В конкурсе приняли участие медицинские сестры НИКИ детства. За каждую из них болели команды коллег, поэтому в зале царила воодушевляющая атмосфера. Работу участниц оценивало жюри, в состав которого вошли главный врач, его заместители по медицинской и клинико-экспертной работе, главная медсестра и представители пресс-службы.

Первым этапом стало творческое «Домашнее задание». Медсестры подготовили видеоролики о своем рабочем дне. Жюри оценивало креативность, дикцию и то, насколько точно передана роль медсестры в уходе за ребенком. Второй этап был практическим: участницам нужно было на скорость собрать аптечку «Анти-шок». Все конкурсантки успешно справились с заданием.

Затем прошел блиц-опрос из 20 профессиональных вопросов. Медсестры объясняли медицинские термины, правила дезинфекции и называли углы введения иглы при разных типах инъекций. Дополнительно участницы продемонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации, показав алгоритм действий в первые «золотые минуты».

«Конкурс показал, что сотрудницы обладают глубокими знаниями и отточенными навыками. Глядя на то, как уверенно и слаженно медсестры справлялись с задачами по реанимации и сложнейшими тестами, я в очередной раз убедилась: маленькие пациенты находятся в самых надежных руках», — рассказала главная медсестра НИКИ детства Наталья Косарева.

По итогам конкурса победителем стала медицинская сестра отделения детской ревматологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.