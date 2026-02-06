В Подмосковье в 2026 году начнут работать 222 медика по программе «Земский доктор»

В 2026 году в сельские и малые города Московской области по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» выйдут 222 медицинских специалиста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи и средний медицинский персонал, которые устраиваются на работу в сельские населенные пункты, поселки и города Подмосковья с населением до 50 тысяч человек, могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Размер выплаты для врачей составляет 1 млн или 1,5 млн рублей, для среднего медперсонала — 500 тыс. или 750 тыс. рублей. Сумма зависит от удаленности населенного пункта.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что программа направлена на повышение доступности медицинской помощи в отдаленных территориях. В 2025 году по программе трудоустроились 239 специалистов, в 2026 году ожидается выход на работу еще 222 медиков: 195 врачей и 27 представителей среднего медицинского персонала.

В программе могут участвовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Для подачи заявки необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации. Дополнительная информация о программе и других мерах поддержки размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.