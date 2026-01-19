В Подмосковье в 2025 году родились 343 здоровых ребенка у родителей с ВИЧ

В прошлом году в Московской области у ВИЧ-положительных родителей появились на свет 343 здоровых ребенка благодаря соблюдению рекомендаций специалистов центра по профилактике и борьбе со СПИДом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины с положительным ВИЧ-статусом могут родить здоровых детей при условии своевременного обращения в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области. Соблюдение всех рекомендаций специалистов позволяет снизить риск передачи ВИЧ от матери к ребенку практически до нуля.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в 2025 году в Подмосковье у ВИЧ-положительных родителей родились 343 здоровых ребенка.

Будущим родителям рекомендуется заранее пройти обследование на ВИЧ при планировании беременности. Ключевым этапом профилактики передачи инфекции является прием антиретровирусной терапии во время беременности. Программы перинатальной профилактики реализуются совместно с акушерско-гинекологической службой региона. Женщины находятся под наблюдением специалистов Центра на всех этапах беременности и после родов, а ребенок — до 1,5 лет, до снятия диагноза. При выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка диагностика и лечение начинаются в первые две недели жизни, все процедуры бесплатны.

Обследование на ВИЧ можно пройти в поликлинике по месту жительства, кабинетах анонимного тестирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация размещена на сайте центра.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.