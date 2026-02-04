В Подмосковье в 2025 году количество операций увеличилось на 40%

В 2025 году в больницах Московской области провели более 433 тысяч операций, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В стационарных отделениях Московской области, включая отделения кратковременного пребывания, в 2025 году выполнили свыше 433 тысяч оперативных вмешательств. Рост числа операций связан с оснащением медицинских организаций современным оборудованием и открытием 60 новых стационаров кратковременного пребывания, где проводят малотравматичные операции без длительной госпитализации.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что в регионе выстроено диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, что позволяет своевременно корректировать лечение и направлять пациентов на плановую госпитализацию. По ее словам, 58% операций выполняются малоинвазивными методами, что сокращает сроки восстановления и снижает риски осложнений.

Медицинская помощь, включая оперативное лечение, оказывается бесплатно по полису ОМС. Направление на плановую госпитализацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат или чат-боты в МАХ и Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.