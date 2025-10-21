В Подмосковье увеличилась минимальная зарплата

Членами комиссии являются представители власти, профсоюзов и работодателей. На заседании обсудили вопросы о размере минимальной заработной платы, о развитии наставничества, о внесении изменений в Региональное соглашение на 2024–2026 годы и др. Главным итогом стало решение о повышении минимальной заработной платы.

По результатам переговоров с 1 ноября 2025 года размер минимальной заработной платы в Московской области составит 24 500 рублей. С 1 января 2026 года размер МРОТ достигнет 27 800 рублей.

«При этом члены комиссии единогласно приняли решение вернуться к обсуждению размера МРОТ уже в первом полугодии следующего года. На повестке — переговоры о дальнейшем повышении минимального размера оплаты труда до 28 000 рублей», — рассказала председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал глава региона.