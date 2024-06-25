В Подмосковье упростили процесс получения слуховых аппаратов и протезов

В Московской области бесплатное слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям, не имеющим инвалидности и нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям. Свыше 3 тыс. жителей региона ежегодно получают необходимую протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Мы упростили процесс оформления документов для жителей и теперь при подаче заявления не потребуется предоставлять медсправку, она будет запрошена автоматически из поликлиники», — пояснила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Она дополнила, что также больше не нужно получать бумажное направление в протезную организацию, обеспечение изделиями будет осуществляться по электронным спискам.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

В ведомстве добавили, что при подаче заявления на бесплатное обеспечение протезно-ортопедической помощью учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Слухопротезирование можно получить без учета дохода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.