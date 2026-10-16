В Подмосковье травматологи восстановили кисть ребенка после падения с забора

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства провели операцию ребенку, который серьезно повредил кисть, перелезая через забор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства после падения при попытке перелезть через забор. У пациента были повреждены мягкие ткани между мизинцем и безымянным пальцем, а безымянный палец деформирован. Травматологам предстояло не только обработать рану, но и восстановить функцию кисти.

«Ребенку произведена первичная хирургическая обработка раны, выполнена пластика межпальцевого промежутка, чтобы восстановить целостность тканей и подвижность пальцев. Цель операции — не только косметический эффект, а сохранение и восстановление функции кисти. Ведь для ребенка важно снова крепко держать ручку, мяч, любимые игрушки — без боли и ограничений», — рассказала врач — травматолог-ортопед центра Джамиля Кукуева.

Пациент остается под динамическим наблюдением специалистов. Врачи контролируют восстановление и при необходимости корректируют курс реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.