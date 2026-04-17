В Подмосковье терапевт объяснил, почему мужчины тяжелее болеют

Врач-терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич рассказал, почему мужчины чаще тяжелее переносят даже незначительное повышение температуры. По его словам, это связано с особенностями гормонального фона и работы иммунной системы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Распространенная ситуация, когда мужчина при температуре 37,2 °C чувствует выраженное недомогание, а женщина продолжает вести привычный образ жизни, имеет научное объяснение. Причина кроется в различиях гормонального фона.

«Женский организм отличается от мужского по уровню половых гормонов: у женщин больше эстрогена и прогестерона, а тестостерона — меньше. Именно это сочетание делает иммунную систему женщин более активной. Эстроген ускоряет ответ организма на инфекцию и способствует быстрому увеличению числа иммунных клеток, а тестостерон, напротив, сдерживает иммунные реакции и не помогает в борьбе с возбудителями болезней», — рассказал врач-терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич.

По словам специалиста, женский организм также адаптирован к периодическим колебаниям температуры. Во время овуляции и во второй фазе менструального цикла температура тела может естественно повышаться на 0,5–0,7 °C. Такие значения, как 37,2 °C, для женщин не редкость и не всегда воспринимаются как признак болезни.

Врач отметил, что регулярные изменения формируют своеобразную адаптацию организма. Поэтому, если мужчина жалуется на плохое самочувствие при температуре 37,2 °C, к этому стоит отнестись с пониманием, так как мужской организм действительно может переносить такое состояние тяжелее.

