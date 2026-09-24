В Подмосковье теперь проводят скрининг рака легкого у курильщиков

Жители всего Подмосковья из группы риска теперь могут бесплатно пройти скрининг рака легкого вместо флюорографии. На обследование направляют людей старше 50 лет с длительным стажем курения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Проект по раннему выявлению рака легкого у курильщиков распространили на все Подмосковье. Вместо флюорографии участникам программы проводят низкодозную компьютерную томографию (КТ) легких.

«Рак легкого долгое время может развиваться без выраженных симптомов, поэтому особенно важно выявлять его на ранней стадии», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, курение — один из ведущих факторов риска. В 2026 году обследование планируют провести более чем для 12 тыс. пациентов с большим стажем курения. Низкодозная КТ помогает обнаружить изменения, в том числе узелки размером в несколько миллиметров, которые могут быть незаметны на обычном рентгеновском снимке. Лучевая нагрузка при исследовании невысока.

Бесплатный скрининг по полису ОМС доступен жителям старше 50 лет, которые продолжают курить или бросили не более 15 лет назад. Еще одно условие — индекс курящего человека не менее 30 пачка-лет. Это соответствует курению в среднем одной пачки сигарет в день на протяжении 30 лет.

Для обследования нужно обратиться к терапевту и заполнить анкету. Врач оценит стаж и интенсивность курения и, если пациент соответствует условиям программы, выдаст направление на КТ, согласовав дату и место исследования. Записаться к специалисту можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot), на региональном портале госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/), по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.