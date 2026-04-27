В Подмосковье театр кукол выступил для пациентов НИКИ детства

Выездной театр кукол «В гостях у Кузи» 24 апреля показал спектакль «Соломенный бычок» в отделении реабилитации многопрофильного стационара НИКИ детства в Подмосковье. Постановка прошла в рамках VII Сказочного марафона «Сказка в каждый дом», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Спектакль организовали для детей, проходящих курс восстановления. Показ стал частью инклюзивного социального проекта, автором которого выступила Мария Кузнецова. В его реализации участвуют Мытищинский театр кукол «Огниво» имени Станислава Федоровича Железкина и театр кукол «В гостях у Кузи».

Профессиональные артисты на время превратили холл отделения в импровизированную сцену. Маленькие пациенты с интересом следили за героями постановки и активно обсуждали увиденное после спектакля.

«Такая эмоциональная разгрузка крайне важна в процессе реабилитации, ведь психологическое состояние ребенка влияет на успех физического восстановления», — подчеркнула заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

По словам врачей, положительные эмоции помогают детям легче переносить лечение и дополняют терапию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.