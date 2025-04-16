В Подмосковье свыше 80 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных мам с начала года

Жительницы Московской области, имеющие положительный ВИЧ-статус, могут стать мамами здоровых детей. Так, с начала года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось более 80 здоровых детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Женщина с положительным ВИЧ-статусом может родить здорового ребенка, если она своевременно встает на учет по беременности, выполняет рекомендации врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, а также принимает необходимую терапию и соблюдает лечение» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.