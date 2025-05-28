В Подмосковье строят большие госпитали - Воробьев
В Подмосковье возводят большие госпитали, которые будут оказывать высокотехнологичную помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В частности, их строят в Балашихе и Мытищах.
«Безусловно, часто, всегда речь заходит о первичном звене, о первичной помощи, как сделать так, чтобы человек тоже заботился о своем здоровье. Первое, нужно создать условия. ФАПы, первичное звено и так далее», - сказал Воробьев.
В среду на площадке Дома правительства Московской области проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
Ранее губернатор подчеркнул, что все форумы или конференции направлены на то, чтобы после них каждый участник чувствовал сколько-нибудь значимое изменение в том, что обсуждается для достижения цели.