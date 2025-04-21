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В Подмосковье стартует съезд специалистов скорой помощи с международным участием

24–25 апреля 2025 года в Доме Правительства Московской области состоится I межрегиональный съезд специалистов скорой медицинской помощи «ВЫЗОВ ПОДМОСКОВЬЯ — 2025» с международным участием. Мероприятие пройдет в гибридном формате: очно с онлайн-трансляцией на платформе mts.link.ru , сообщили организаторы.

Съезд проводится под эгидой правительства Московской области, министерства здравоохранения РФ, министерства здравоохранения Московской области и ГБУЗ МО «Московской областной станции скорой медицинской помощи».

В мероприятии примут участие главные внештатные специалисты Минздрава РФ и Московской области, руководители медицинских организаций и станций скорой помощи, специалисты службы медицины катастроф, врачи, научно-педагогические работники, средний медицинский персонал, представители из регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Съезд направлен на обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов в сфере скорой медицинской помощи. Участие возможно только после предварительной регистрации, которая уже завершена.

Мероприятие одобрено Комиссией по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. Целевая аудитория включает специалистов в области скорой помощи, анестезиологии-реаниматологии, кардиологии, неврологии, педиатрии, терапии и других медицинских направлений.

Подробная программа доступна по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.