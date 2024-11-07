В Подмосковье стартовал VIII съезд терапевтов с международным участием

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского состоялось открытие VIII съезда терапевтов. В нем приняли участие как специалисты Московской области и других регионов России, так и зарубежные — среди них представители 13 стран, в том числе врачи из Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Уже в восьмой раз в Московской области проводится такое масштабное мероприятие. Благодаря съезду терапевтов, ведущие специалисты могут обсудить последние достижения медицины, повысить свою квалификацию, обменяться опытом с коллегами не только из России, но и других стран. Стоит отметить, что основная цель мероприятия, конечно, повышение уровня и качества медицинской помощи. Сегодня VIII съезд терапевтов объединил свыше 1 тыс. медицинских специалистов», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Кроме того, отдельный блок на съезде был посвящен стоматологии. Участники ознакомились с современными технологиями в реконструктивной хирургии и ортодонтии, инновациями в области зубных имплантов, организацией стоматологической помощи у онкологических пациентов. Также внимание было уделено вопросам здоровья эндокринной системы и работе неврологической службы.

«Терапевты, врачи общей практики — основное звено здравоохранения и должны быть высококомпетентными специалистами не только в вопросах лечения пациентов, но и в вопросах организации медицинской помощи. Важно, что этот съезд проходит в МОНИКИ им. Владимирского — учреждении с богатой историей. Сегодня институт является сосредоточением специалистов высокого уровня, терапевтической науки и образования врачей, которые готовы делиться своими знаниями и опытом с коллегами из Московской области и других регионов. Уверен, что все участники сегодня получили много интересной, новой информации и ответы на злободневные вопросы. И все это в дальнейшем поможет в нашей практической деятельности», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Мероприятие проводится в гибридном формате — принять участие в нем можно как лично, так и онлайн. Съезд терапевтов позволил объединить практикующих врачей с целью обсуждения наиболее актуальных и социально-значимых заболеваний, их профилактики и современных методов лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.