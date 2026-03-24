В Подмосковье стартовал конгресс «5П Детская медицина»

VII Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима» проходит в Подмосковье с 24 по 26 марта 2026 года. В мероприятии участвуют специалисты из 26 регионов России и 10 стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Организаторами конгресса выступили НИКИ детства Минздрава Московской области и члены консорциума «5П Детская медицина». Основная цель форума — объединить экспертное сообщество для обсуждения актуальных вопросов педиатрии, внедрения современных технологий и обмена клиническими практиками.

В программе — цифровизация здравоохранения, применение искусственного интеллекта, лечение редких заболеваний, развитие неонатологии, кардиологии, гастроэнтерологии и других направлений. Запланированы 56 симпозиумов и более 300 докладов, а также мастер-классы, круглые столы и открытые дискуссии.

«Подмосковье традиционно выступает площадкой для объединения профессионального сообщества и развития передовых подходов в здравоохранении, в том числе внедрение искусственного интеллекта и новых методов лечения. Конгресс позволяет не только обмениваться опытом, но и формировать новые стандарты оказания медицинской помощи детям», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он подчеркнул, что мероприятие способствует развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере детской медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.