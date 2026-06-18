В Подмосковье спасли 96-летнюю пациентку с двойным перекрутом кишечника

Врачи Щелковской больницы провели экстренную операцию 96-летней женщине с редкой и жизнеугрожающей патологией кишечника. Пациентку доставили в стационар ночью с острой болью, после обследования медики выявили двойной перекрут кишки с некрозом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу с жалобами на нестерпимую боль внизу живота и подозрением на хирургическую патологию. Обследование показало заворот восходящей ободочной кишки на 720 градусов с некрозом. Ситуацию осложняли преклонный возраст пациентки и наличие хронических заболеваний.

Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве.

«Часть кишки длиной около 40 сантиметров вместе с содержимым перекрутилась вокруг своей оси на 720 градусов, то есть дважды. Кровоснабжение было нарушено, ткани ишемизированы и отечны, темно-багрового цвета. Одно неверное движение могло привести к разрыву стенки и мгновенному инфицированию. В ходе операции мы удалили некротизированный участок и сформировали анастомоз, восстановив непрерывность кишечника», — прокомментировал заместитель главного врача Щелковской больницы по хирургической части Василий Сологубов.

Операция прошла успешно. После лечения пациентку выписали в стабильном состоянии, швы зажили, функция кишечника полностью восстановлена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.