В Подмосковье спасли 115 новорожденных с экстремально низкой массой тела

С начала года в Московской области врачи-неонатологи спасли 115 детей, появившихся на свет раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. С начала этого года наши врачи спасли уже 115 детей, рожденных раньше срока, из них 30 с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Подмосковье создана трехуровневая система родовспоможения, в том числе работают 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.