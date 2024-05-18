сегодня в 10:08

В Подмосковье создают инновационные биоимплантаты, не имеющие мировых аналогов

«Инновационные биоимплантаты Подмосковья не имеют мировых аналогов», — сказал он.

Легкодимов добавил, что медицинское изделие «Композиция гетерогенного имплантируемого геля СФЕРО®гель» применяется для регенерации ткани, в травматологии, ортопедии, в офтальмологии, неврологии и нейрохирургии.

«Это инновационный препарат, позволяющий восстанавливать поврежденную ткань. Это продукт дорегенеративной медицины», — сказал Легкодимов.

Медицинское изделие «Протектор эпителия роговицы гелевый СФЕРО®око» способствует заживлению роговицы после травмы. Применяется при разрывах, затуманивании роговицы», — отметил он.

Медизделие «Мембрана имплантируемая биополимерная ЭластоПОБ®» используется в абдоминальной хирургии, а также в нейрохирургии.

Вся эта продукция выпускаются серийно и широко востребована у населения. Товары применяются во многих областях медицины. Продукты имеют регистрацию в ряде стран ближнего зарубежья.

Легкодимов подчеркнул, что предприятие не стоит на месте. Уже разработаны и проходят завершающую стадию регистрации еще несколько уникальных изделий для восстановительной медицины.