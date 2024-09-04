В Подмосковье значительно сократилась младенческая смертность

В Подмосковье сократилась младенческая смертность благодаря одной из лучших систем родовспоможения в стране. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Красногорске стартовал V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».

Показатель выживаемости малышей, родившихся раньше срока, в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 10%. При этом за 9 лет младенческая смертность сократилась в регионе с 4,8% до 3,5%.

Все это стало возможным благодаря созданной в Подмосковье при поддержке Президента одной из лучших сетей учреждений родовспоможения в России. Она включает 6 перинатальных центров (Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щелковский, Балашихинский), Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, а также 13 перинатальных центров 2-го уровня с современным медоборудованием и высококвалифицированными специалистами. На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.

Кроме того, для заботы о молодых мамах открываются центры грудного вскармливания. В рамках регионального проекта «Наша женская консультация» они могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, индивидуальным сопровождением беременности и другими услугами, которые делают процесс наблюдения у специалистов более комфортным. Также работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.