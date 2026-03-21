В Подмосковье снова откроют бесплатные вытрезвители

Нарколог Ковтун — о вытрезвителях в Подмосковье: необходимость такая есть

Вытрезвители появятся в Подмосковье на базе больниц и поликлиник, работать в них будут врачи. Главная задача этих бесплатных учреждений — обеспечение естественного вытрезвления людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, сообщает Msk1.ru .

В феврале в Мособлдуме в целом приняли закон, который позволяет организовать в регионе систему помощи людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Психиатр-нарколог из Москвы Александр Ковтун считает, что вытрезвители нужны. Ведь если скорая помощь забирает пьяного с улицы, иногда его следует оставить под присмотром.

«Люди злоупотребляют алкоголем, их находят пьяными на улице. Врачи приезжают, обнаруживают, что побоев нет, с сердцем все нормально, но человек не может идти сам. Нужно где-то его оставить, но не на лечебной или реанимационной койке, а в вытрезвителе. Поэтому необходимость такая действительно есть», — пояснил специалист.

Также психиатр-нарколог Светлана Павлова поддержала открытие вытрезвителей в области. Она высказала уверенность, что условия в больницах и вытрезвителях гораздо лучше, чем в былые годы, когда их закрывали.

Музыкант из Перми Дмитрий Михеенко, который дважды попадал в вытрезвители, поддержал их появление.

«Вытрезвители будут принципиально не такими, как старые, потому что будут принадлежать Минздраву. Раньше они принадлежали МВД, и это были учреждения репрессивного характера», — отметил музыкант.

