В Подмосковье сервисом выписок из медкарты воспользовались более 400 тыс раз

Жители Московской области в 2026 году более 400 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом получения выписки из амбулаторной карты, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья могут получить выписку из амбулаторной карты без посещения регистратуры, если прикреплены к поликлинике региона. В 2026 году сервисом на региональном портале воспользовались более 400 тыс. раз.

Выписка содержит сведения о состоянии здоровья пациента: протоколы осмотров, результаты анализов и исследований, данные о вакцинации и назначениях. Документ может понадобиться при переезде, для консультации у другого специалиста и получения второго мнения, для суда или выплаты страховки.

Чтобы оформить выписку, нужно авторизоваться на региональном портале, на главной странице выбрать «Прочее», затем в разделе «Полезное» перейти в «Цифровые сервисы здравоохранения». Далее в карточке пациента необходимо нажать «Электронные медицинские документы».

Информация из амбулаторной карты также доступна в приложении «Добродел». Для этого нужно открыть раздел «Здоровье», затем «Медкарта» и «Медицинские документы».

Помимо выписки из медкарты, жители Подмосковья могут получить онлайн и другие справки.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.