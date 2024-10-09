В Подмосковье сделали прививку от гриппа уже более 1,6 млн человек

На прошедшей 40-й неделе 2024 года заболеваемость ОРВИ без превышения пороговых уровней. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, аденовирус, вирус парагриппа, бокавирус), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Московской области привито уже более 1,6 млн. человек. Кампания по вакцинации против гриппа продолжается.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.

Не стоит отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу.

Также необходимо соблюдать меры профилактики ОРВИ: мыть руки, избегать контакта с больными, носить маску в общественных местах.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают, в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.