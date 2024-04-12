В Подмосковье самочувствие родственника в больнице можно узнать по телефону 122

В Московской области теперь не нужно лично посещать медицинское учреждение, чтобы получить информацию о состоянии родственника, находящегося на лечении в больнице, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Чтобы узнать о состоянии здоровья родственника, находящегося на стационарном лечении, достаточно подать запрос в службу «122». Затем сотрудник больницы или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на его вопросы. Более 3,3 тысячи человек уже воспользовались этой услугой», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Эта услуга доступна для родственников пациентов старше 18 лет, которые указали данные своих близких при госпитализации. Проект уже запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если запрос подан до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 того же дня. В случае запроса после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет доступна до 20:00 следующего рабочего дня.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.