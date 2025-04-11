В Подмосковье с начала года выдали почти 1 тыс наборов «Я родился в Подмосковье»

Родители при рождении ребенка в Московской области могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», где собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены — всего более 50 самых необходимых предметов. Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе. С начала года в регионе выдали почти 1 тыс. таких наборов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья отметил, что в нынешнем году будет запущена новая мера поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1200 — 1300 детей ежегодно остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.