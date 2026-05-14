В Подмосковье с начала года спасли 687 недоношенных детей

Врачи Подмосковья с начала 2026 года спасли 687 детей, родившихся раньше срока, в том числе 96 младенцев с экстремально низкой массой тела. Помощь оказывается в рамках трехуровневой системы родовспоможения региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области действует трехуровневая система родовспоможения, которая включает роддома, перинатальные центры и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Такая структура позволяет оказывать помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе в сложных случаях.

«С начала года врачи Подмосковья спасли 687 детей, рожденных раньше положенного срока — 96 из них появились на свет с экстремально низкой массой тела. Каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы: от момента родов до выхаживания. В родовспомогательных учреждениях региона работают высококвалифицированные специалисты. Также медорганизации оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать необходимую помощь», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Подробная информация о системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» по ссылке: https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также реализуется нацпроект «Семья».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.