В Подмосковье с начала года родились 400 детей благодаря ЭКО

Четыреста детей появились на свет в Подмосковье с начала 2026 года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Жители региона могут пройти ЭКО и криоперенос бесплатно по полису ОМС при оформлении квоты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пары, которые не могут зачать ребенка естественным путем, могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения. Также доступен криоперенос — метод использования эмбрионов, полученных в предыдущем цикле ЭКО и сохраненных при специальном температурном режиме. Обе процедуры проводятся бесплатно по полису ОМС после оформления квоты в женской консультации.

«Благодаря современным технологиям пары, которые давно мечтали о ребенке и не могли забеременеть самостоятельно, становятся родителями. С начала года в Подмосковье с помощью ЭКО родилось 400 детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подробная инструкция по оформлению процедуры и перечень необходимых документов размещены на сайте министерства в разделе «Информация»: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/informaciya/informaciya-po-oformleniyu-procedury-eko. Процедуры реализуются в рамках национального проекта «Семья».

Информация о системе родовспоможения региона доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. Также работает единый кол-центр системы родовспоможения по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.