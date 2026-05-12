В Подмосковье с начала года провели более 1,1 тыс процедур ЭКО

Более 1,1 тыс процедур экстракорпорального оплодотворения провели в Московской области с начала 2026 года. Жительницы региона могут пройти ЭКО бесплатно по полису ОМС после оформления квоты в женской консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Процедура экстракорпорального оплодотворения доступна жительницам Подмосковья, которые не могут забеременеть естественным путем. Для участия в программе необходимо обратиться в женскую консультацию и оформить квоту.

«Пары, которые давно мечтают о ребенке, но не могут забеременеть самостоятельно, могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. В Подмосковье им бесплатно доступны процедуры ЭКО. С начала года экстракорпоральное оплодотворение прошли свыше 1,1 тыс жительниц региона. Всего в этом году планируем провести около 5,5 тыс процедур», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подробная инструкция по оформлению процедуры и перечень необходимых документов размещены на сайте министерства в разделе «Информация» по ссылке: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/informaciya/informaciya-po-oformleniyu-procedury-eko. Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.