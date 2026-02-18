В Подмосковье с начала года провели 500 тысяч телемедицинских консультаций

Жители Московской области получили почти 500 тысяч онлайн-консультаций с врачами с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области жители могут воспользоваться онлайн-консультациями с медицинскими специалистами. Телемедицина позволяет дистанционно продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист, узнать результаты диспансеризации или исследований, а также скорректировать лечение. Услуга доступна взрослым, детям и беременным женщинам.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что телемедицина стала частью повседневной медицинской помощи в регионе. По ее словам, с начала 2026 года врачи провели почти 500 тысяч онлайн-консультаций.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.