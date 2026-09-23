В Подмосковье с начала года почти 9,7 тыс женщин прошли маммографию

Самозаписью на маммографию с начала 2026 года воспользовались почти 9,7 тыс. женщин в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию без направления врача, если с предыдущего исследования прошло более двух лет.

«Раннее выявление заболеваний молочных желез позволяет своевременно начать лечение и повышает его эффективность. С начала года самозаписью на маммографию воспользовались почти 9,7 тыс. женщин. В результате у пациенток было выявлено 903 случая отклонений. У 10 женщин диагностированы злокачественные новообразования. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на исследование можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.