В Подмосковье родился еще один ребенок-богатырь

В акушерское отделение Долгопрудненской больницы поступила 34-летняя женщина с доношенной беременностью для проведения родоразрешения. Показатели пациентки и плода были положительными, поэтому врачи приняли решение о проведении естественных родов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В результате на свет появился здоровый мальчик весом 5030 г и ростом 61 см. Наше акушерское отделение оснащено необходимым оборудованием, работают высококвалифицированные специалисты готовые оказать медицинскую помощь. Еженедельно у нас проводятся дни открытых дверей, где будущие родители могут познакомиться с врачами и заведующей, увидеть инфраструктуру акушерского отделения, задать интересующие вопросы», — сказала заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по родовспоможению Елена Швырева.

На данный момент женщина и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/), где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.