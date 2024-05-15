В Подмосковье родилось почти 140 здоровых детей от родителей с ВИЧ с начала года

С начала года в Московской области родилось почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что ВИЧ это не приговор. Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребенка. В случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», — сказал главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Специалист отметил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности.

Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.