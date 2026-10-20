В Подмосковье родились две тройни и 481 двойня

Две тройни и 481 двойня родились в Московской области с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения для беременных, рожениц и новорожденных. Она включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Будущие мамы могут выбрать мягкие, вертикальные, партнерские роды или роды в сопровождении доулы.

«В Московской области созданы все условия для комфортного ведения беременности и родоразрешения. В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а родильные дома и перинатальные центры оснащены современным оборудованием. Будущим матерям также доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, школы подготовки к родам. С начала года в регионе родились 2 тройни и 481 двойня», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подробнее о системе родовспоможения можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье»: https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Звонки по телефону +7 (800) 550-30-03 принимают ежедневно с 8:00 до 20:00 бесплатно.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.