В Подмосковье родились 60 здоровых детей у женщин с ВИЧ

С начала года в Московской области 60 женщин с ВИЧ родили здоровых детей благодаря антиретровирусной терапии и наблюдению специалистов. Беременных пациенток сопровождают акушеры и врачи Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины с положительным ВИЧ-статусом в Подмосковье могут выносить и родить здорового ребенка при своевременном обращении к специалистам. В регионе действует система перинатальной профилактики, которую реализуют совместно акушерская служба и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.

«Совместная работа акушерской службы региона и специалистов Центра позволяет обеспечивать беременных пациенток с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией и сводить к нулю риск передачи вируса от матери к ребенку. С начала года в Подмосковье женщины с ВИЧ смогли родить 60 здоровых малышей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На этапе планирования беременности будущим родителям рекомендуют пройти обследование на ВИЧ. Во время беременности и после родов женщину наблюдают специалисты Центра, а ребенок находится под контролем врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. Если у новорожденного выявляют ВИЧ-инфекцию, диагноз устанавливают и лечение начинают в первые две недели жизни. Медицинская помощь предоставляется бесплатно.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация размещена на официальном сайте: https://hivmo.ru.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.