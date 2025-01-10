В Подмосковье рассказали о работе координационного центра паллиативной помощи

Координационный центр был открыт в августе 2022 года для централизованной помощи паллиативным пациентам в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Позвонив на горячую линию, пациент, его родственник или соцработник могут сообщить о своей проблеме и задать любые вопросы связанные с оказанием паллиативной помощи. Координационный центр подробно разбирает ситуацию и помогает ее решить максимально быстро. Надо отметить, что центр занимается не только взрослыми паллиативными пациентами, но и детьми.

Паллиативную помощь может получить пациент с установленным прогрессирующим неизлечимым заболеванием. Многие считают, что это только онкологические заболевания. Но есть заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, заболевания обмена веществ, которые вызывают необратимые нарушения функции жизненно-важных органов и являются прогрессирующими неизлечимыми.

«Паллиативную помощь может получать пациент на любой стадии развития заболевания. В зависимости от степени тяжести процесса паллиативное лечение будет либо вспомогательным, либо основным. В паллиативную медицинскую помощь входит обезболивание в том числе и наркотическими препаратами, респираторная, нутритивная поддержка и многое другое», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Связаться с координационным центром паллиативной помощи можно, оставив заявку на портале palliative.zdrav.mosreg.ru или по телефону горячей линии: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.