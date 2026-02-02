В Подмосковье расширили стационары кратковременного пребывания

В Московской области кратно расширили проект стационаров кратковременного пребывания, где операции и диагностические вмешательства проводят без многодневной госпитализации, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Хотел остановиться на стационарах кратковременного пребывания, где хирургические, диагностические вмешательства проводятся без длительной госпитализации в течение 24 часов. Проект стартовал в марте 2025 года — 16 наших больниц. Сейчас мы довели до 59 больниц. Это уже 15 профилей, 350 медицинских услуг. За это время в данных стационарах кратковременного пребывания мы пролечили 54 тыс. пациентов», — рассказал Забелин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что для пациента — это отсутствие очереди на операцию, минимальные риски внутрибольничных инфекций и быстрое восстановление с использованием возможности нахождения на амбулаторном звене и дома.

«Для системы мы снижаем нагрузку на наши стационары, экономим коечный фонд, более эффективная логистика самого пациента. И по оценке специалистов мы видим, что 40% потенциально плановой госпитализации мы можем перевести на данный вид стационара. И поэтому на 2026 год мы ставим себе такую задачу — 100 тыс. госпитализаций именно провести через СКП», — сказал министр.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

