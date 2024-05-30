В Подмосковье расширили перечень специальностей по программе «Земля врачам»

Мособлдума в ходе заседания приняла закон о расширении перечня специальностей и городских округов по программе «Земля врачам», передает корреспондент РИАМО.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что теперь бесплатный земельный участок по программе смогут получить врачи по специальности «Психиатрия».

По его словам, такие специалисты сейчас востребованы в регионе. Укомплектованность подмосковных медорганизаций врачами этой специальности составляет около 80%. Этот показатель необходимо увеличивать.

«Данная программа является эффективным инструментом привлечения медиков в наш регион. Она уже успешно себя зарекомендовала, и ранее мы уже расширяли перечень специальностей — добавили в него врачей-реабилитологов и гериатров. Всего с начала действия закона было предоставлено более 2,2 тыс. участков», — рассказал Игорь Брынцалов.

Законом также расширяется перечень городских округов, где медики могут получить бесплатный участок. В список добавили Каширу.

В рамках программы «Земля врачам» медики могут получить участок бесплатно как в черте населенных пунктов городских округов, участвующих в программе, так и в специально организованных поселках для медицинских работников. Врачи могут самостоятельно выбрать участок на кадастровой карте либо из предлагаемой базы, сформированной для этих целей

С начала 2024 года в Московской области около 110 врачей получили земельные участки.

Программа «Земля врачам»

Врачи каких специальностей могут получить участок:

акушерство и гинекология; анестезиология-реаниматология; гастроэнтерология; гематология; детская кардиология; детская онкология; детская хирургия; детская эндокринология; инфекционные болезни; кардиология; клиническая лабораторная диагностика; неврология; нейрохирургия; неонатология; нефрология; общая врачебная практика (семейная медицина); онкология; оториноларингология; офтальмология; педиатрия; психиатрия-наркология; пульмонология; ревматология; рентгенология; сердечно-сосудистая хирургия; скорая медицинская помощь; терапия; травматология и ортопедия; ультразвуковая диагностика; урология; фтизиатрия; функциональная диагностика; хирургия; эндокринология; эндоскопия; рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; физическая и реабилитационная медицина; гериатрия.

В каких городских округах можно получить участок:

Богородский городской округ; городской округ Бронницы; Волоколамский городской округ; городской округ Воскресенск; Дмитровский городской округ; городской округ Домодедово; городской округ Егорьевск; городской округ Зарайск; городской округ Клин; городской округ Коломна; городской округ Лосино-Петровский; городской округ Лотошино; городской округ Луховицы; Можайский городской округ; Орехово-Зуевский городской округ; Павловский Посад; городской округ Пушкинский; Раменский городской округ; Рузский городской округ; Сергиево-Посадский городской округ; городской округ Серебряные Пруды; городской округ Серпухов; городской округ Солнечногорск; городской округ Ступино; Талдомский городской округ; городской округ Фрязино; городской округ Чехов; Городской округ Шатура; городской округ Шаховская; городской округ Щелково; городской округ Электросталь.

Условия:

работать по основному месту работы в гос­учреждениях здравоохранения Московской области;

иметь стаж работы по специальности не менее трех лет;

не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее (например, как многодетной семье).

Чтобы оформить, необходимо подать заявку на региональном портале «Госуслуги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения и социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже открыта.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.