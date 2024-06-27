В Подмосковье расширен перечень специальностей по программе «Земля врачам»

В Московской области медицинские специалисты могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Такая мера соцподдержки была введена в регионе в 2021 году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно поддерживать наших медицинских специалистов. Для этого в регионе действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов, в том числе компенсация аренды жилья, соципотека, программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ и другие. В этом году мы расширили перечень специальностей по программе „Земля врачам“ до 39, включив в нее врачей-психиатров, также в программу вошел городской округ Кашира. Всего с начала реализации программы земельные участки получили более 2,2 тыс. человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить земельные участки могут врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее 3-х лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.