В Подмосковье расширен перечень объектов, для которых землю выделяют без торгов

На 100-м заседании Московской областной думы парламентарии приняли закон, добавляющий пункты в список объектов, для которых в регионе предоставляется земельный участок без торгов. В него внесены Московский областной онкологический диспансер и Детский клинический центр им. Рошаля, передает корреспондент РИАМО.

Согласно внесенным изменениям, в список попали объекты, предназначенные для бесплатного проживания родителей, чьи дети проходят лечение в указанных лечебных учреждениях.

«Закон принят, поскольку согласно законодательству, средство размещения включает здание или помещение с необходимым оборудованием для временного проживания людей. Однако медицинские организации, предоставляющие такие услуги, не считаются гостиницами», — уточнили в Мособлдуме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.