В Подмосковье психолог дала советы по поддержке детей

Неделя продвижения здорового образа жизни проходит с 6 по 12 апреля в Подмосковье. Специалисты НИКИ детства рассказали, как поддержать психологическое здоровье детей и подростков и на что родителям стоит обратить внимание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Психологическое здоровье ребенка во многом зависит от отношений в семье и со сверстниками. В семье формируются доверие, открытость и взаимоуважение. Родителям важно выстраивать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя услышанным и принятым, практиковать активное слушание без осуждения и нравоучений. Совместные ужины, прогулки и настольные игры укрепляют эмоциональную связь и создают ощущение безопасности.

Отношения со сверстниками помогают развивать социальные навыки — умение дружить, сотрудничать, справляться с конкуренцией и конфликтами. Подросткам особенно необходимо личное пространство, при этом они должны быть уверены в поддержке взрослых. В этом возрасте возможны раздражительность, замкнутость или агрессия. Если изменения поведения становятся устойчивыми и мешают повседневной жизни, важно вовремя начать откровенный разговор и при необходимости обратиться к специалисту.

«Психологическое благополучие начинается там, где ребенок знает: дом — это зона эмоционального комфорта и поддержки, вне зависимости от его оценок или поведения», — подчеркнула медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова.

Специалисты также рекомендуют поощрять участие детей в кружках и секциях. При признаках буллинга или трудностях в общении не стоит игнорировать проблему — необходимо подключать школьного психолога или профильного специалиста. Дополнительные рекомендации для родителей размещены в лекциях НИКИ детства, доступных в формате видео.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.