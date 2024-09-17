В Подмосковье провели свыше 200 тыс телемедицинских консультаций для детей

Для удобства жителей Московской области в регионе доступны телемедицинские консультации, в том числе и для детей. Это значит, что получить повторную консультацию врача по различным вопросам можно через интернет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, а также дает рекомендации и при необходимости может направить к узкопрофильному специалисту или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна для семей с детьми — это позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику. Отмечу, что всего с начала года в регионе было проведено более 200 тыс. телемедицинских консультаций для детей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно только после очного приема врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.