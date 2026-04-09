В Подмосковье провели почти 1,4 млн телемедконсультаций

Телемедицина позволяет пациентам получить консультацию врача без посещения поликлиники. Онлайн можно обсудить итоги анализов и диспансеризации, скорректировать лечение, закрыть больничный лист или продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Сервис доступен взрослым, беременным женщинам и детям.

«Телемедицина позволяет пациенту не выходя из дома получить консультацию врача. Такая услуга доступна взрослым, беременным женщинам и детям. С начала года врачи в Подмосковье выполнили почти 1,4 млн телемедицинских консультаций», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на онлайн-прием можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.