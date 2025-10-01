В Подмосковье прошло заседание совета по предупреждению распространения ВИЧ

Сегодня в Доме правительства Московской области прошло заседание Координационного совета по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. Совещание прошло под председательством зампредседателя правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В работе Совета приняли участие главные внештатные специалисты региона: по ВИЧ-инфекции — Рафаэль Яппаров, по наркологии — Виталий Холдин, по фтизиатрии — Сергей Смердин, а также представители Управления Роспотребнадзора по Московской области и другие специалисты.

«Мы обсудили ключевые вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, текущую эпидемиологическую ситуацию и реализацию мер по противодействию распространению заболевания. Одной из наших основных задач в этом направлении является повышение эффективности профилактики и лечения, а также снижение рисков распространения инфекции среди уязвимых групп населения. Эта работа требует комплексного подхода и согласованных действий всех служб», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По итогам заседания было подчеркнуто, что особое внимание необходимо уделять выполнению показателей государственной стратегии и государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Принято решение продолжить развитие межведомственного сотрудничества, укреплять профилактическую работу и повышать доступность медицинской помощи для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.