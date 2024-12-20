В Подмосковье прошел пленум профсоюза работников здравоохранения

В пятницу состоялся VI пленум Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения, на котором были подведены годовые итоги сотрудничества с Минздравом Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Под руководством Нины Суслоновой профсоюзное движение получило новый импульс и свежие идеи. Ее опыт и способность объединять коллективы, а также помогать тем, кто в этом нуждается, вызывают уважение и зависть. Одной из главных тем, озвученных на сегодняшнем пленуме, стало повышение окладов сотрудников здравоохранения с 1 января 2025 года на 12,1% для медицинских работников и на 8,4% для других категорий работников», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения отмечает в этом году юбилей — 95 лет. В ее ряды входят почти 80 тыс. человек, и на протяжении многих лет организация активно защищает права и интересы медицинских работников, предоставляет социальную поддержку, организует отдых и санаторное лечение.

Профсоюз также выступает координатором важной гуманитарной миссии, направленной на поддержку бойцов и граждан в зоне специальной военной операции (СВО). За последние два года фронт получил значительное количество медикаментов, продовольствия, одежды и средств личной гигиены от медицинских работников Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.