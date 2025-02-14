В Подмосковье прошел форум о современных технологиях здравоохранения

В Доме правительства Московской области состоялся форум с международным участием «Новая культура качества. Современные технологии здравоохранения». В его работе приняли участие зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, замруководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков и другие. Организаторами форума являются Министерство здравоохранения Московской области и федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы знаем, что для жителей важна качественная и доступная медицинская помощь. Мы со своей стороны строим и открываем новые объекты здравоохранения, привлекаем врачей, закупаем новое оборудование. Чуть больше года назад стали внедрять модель системы менеджмента качества в наших медорганизациях. Так, в прошлом году от института качества Росздравнадзора наши организации получили 28 сертификатов, а это дает возможность нашим пациентам быть уверенными в том, что медицинская помощь в них оказывается по самым высоким стандартам», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Форум позволит продемонстрировать успешный опыт больниц Подмосковья в части прохождения добровольной оценки и выстраивания системы управления на самом современном уровне, а также познакомиться с международными практиками сертификации как в частных, так и в государственных учреждениях.

В форуме приняли участие более 500 человек онлайн и свыше 300 человек очно — представители здравоохранения из других регионов РФ, главные врачи больниц, а также зарубежные специалисты из ОАЭ, Казахстана и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.