В Подмосковье пройдет международная конференция в честь академика Краснопольского

В Московской области 17–18 июня 2024 года пройдет масштабное мероприятие для специалистов в области женского здоровья — научно-практическая конференция по акушерству и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского с международным участием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врач, ученый и педагог Владислав Иванович Краснопольский, имя которого носит наш институт, возглавлял ведущее учреждение родовспоможения Московской области на протяжении более 30 лет. Благодаря его тесной работе многие нововведения, которые используются в работе всеми врачами страны, впервые были внедрены именно в нашей области. В 2023 году ему было присвоено звание почетного гражданина Московской области» — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

На конференции, которая призвана обобщить уникальный опыт, накопленный подмосковными врачами, выступят не только ученики и последователи ученого, но и академики, члены-корреспонденты и профессора Российской Академии Наук, руководители образовательных и медицинских учреждений области, а также ученые из других стран.

Мероприятие пройдет во второй раз, первая конференция, проведенная в 2023 году, объединила более 800 врачей.

Подмосковье первым начало проводить вакцинацию девочек-подростков против папилломавирусной инфекции с целью снижения заболевания раком шейки матки, стало пилотным регионом Национального проекта по пренатальной дородовой диагностике нарушений развития ребенка.

В стенах областного института за последние годы были созданы Центр по не вынашиванию беременности, областной центр «Сахарный диабет и беременность», а также первое в регионе отделение репродуктологии, на сегодня оборудованное на уровне лучших мировых клиник.

Усилиями последователей академика Краснопольского летом 2023 года в стенах МОНИИАГ начал свою работу Московский областной центр эндометриоза, призванный помогать женщинам с этим тяжелым заболеванием и существенно сократить сроки диагностики заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.